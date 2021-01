Peter Gerber ist derzeit als BDL-Präsident aktiv, hauptamtlich aber im Lufthansa-Konzern unter Vertrag.

Der Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) hat seine Bilanz 2020 vorgelegt. Das Ergebnis überrascht nicht: Die Passagierzahlen sind gegenüber dem Vorjahr um 75 Prozent eingebrochen. BDL-Präsident Peter Gerber ruft die Politik um Hilfe.

Die Luftverkehrswirtschaft befindet sich pandemiebedingt in ihrer längsten und tiefsten Krise. Die Folge sind massive wirtschaftliche Verluste für die Fluggesellschaften, Flughäfen, Flugsicherung und auch die Einzelhandelsunternehmen an den Airports. Dies zeigt die Jahresbilanz 2020, die der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) am Donnerstag vorgestellt hat. Gründe für das Passagierminus waren Reisebeschränkungen in Form von Einreiseverboten und Quarantäneregeln sowie die gesunkene Passagiernachfrage in der Pandemie.



Vor-Corona-Level ab 2025

Unterm Strich hat Corona die Zahl der Passagiere an den deutschen Flughäfen auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung gedrückt. Von Januar bis Dezember 2020 wurden bundesweit 63 Mio. Fluggäste gezählt. Das ist nur ein Viertel der Zahl von 2019.Vermutlich 2025 dürften bundesweit wieder so viele Menschen in Flugzeuge steigen wie 2019, so die Prognose des BDL, der hohe Verluste bei Airlines und Flughäfen voraussagt und Arbeitsplätze bedroht sieht. Ein Lob gab es für Bund und Länder, die mit Millionen-Spritzen gegensteuern wollen. Die Unternehmen hoffen unterdessen auf ein Ende des Fast-Stillstands im Frühjahr."Testen statt Quarantäne", das ist die zentrale Forderung mit Blick auf die Osterzeit. Denn die Aussicht, nach einer Reise in Risikogebiete mehrere Tage das Haus nicht verlassen zu dürfen, hält viele vom Fliegen ab. "Wer einen negativen Test vorweisen kann oder einen Immunitätsnachweis, der muss wieder reisen können", forderte Gerber Richtung Politik. Ziel müsse es sein, dass der Luftverkehr sich wieder selbst finanziert. Und das gehe nur, wenn Reisen bald wieder möglich gemacht, Reisekorridore eröffnet würden.Zudem forderte Gerber, dass die Airlines auch im Sommer 2021 ihre Start- und Landerechte an den zuvor begehrten Flughäfen nicht vertiefen dürften. Hier steht nach wie vor seitens der Behörden die Zusage für eine Verlängerung aus.