Imago Images

Mehrere Länder haben ihre Staatsbürger zum Verlassen der Ukraine aufgefordert. Das Bild zeigt Passagiere beim Boarding auf dem Borispol Flughafen der Hauptstadt Kiew am 13. Februar.

KLM hat am Samstag wegen der aufkommenden Kriegsgefahr angekündigt, Flüge in die Ukraine einzustellen. Mehrere Staaten, darunter auch Deutschland, fordern ihre Bürger auf, das Land rasch zu verlassen. "Wenn Sie sich derzeit in der Ukraine aufhalten, pr&uu