Auf dem Weg zum kontaktlosen Flugerlebnis hilft das eigene Antlitz.

Die Luftfahrt-Branche arbeitet seit längerem am möglichst kontaktlosen Flugerlebnis. Die Corona-Pandemie hat so manche Pläne beeinflusst – und zwar durchaus positiv. Wenn bald die Nachfrage nach Flügen wieder steigt, will die Luftfahrt-Branche vo