IAG

Luis Gallego ist seit Herbst 2020 CEO der International Airlines Group (IAG), zu der unter anderem British Airways, Iberia, Aer Lingus und Vueling gehören.

Nachdem der Lufthansa-Konzern bei ITA Airways in Italien zum Zuge gekommen ist, zeigt auch die Iberia- und Britisch-Airways-Muttergesellschaft IAG wieder Interesse an der Konsolidierung in der Luftfahrt. Ihr CEO liebäugelt mit TAP Portugal.

Wenn die Konditionen stimmten, sagt der IAG-CEO Luis Gallego, dann könnte sich die IAG an einer Übernahme der staatlichen portugiesischen Fl