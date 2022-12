Die Airbus A330-941 Neo bei ihrem Erstflug.

Am Dienstag hat der erste Condor Airbus 330 Neo seinen kommerziellen Erstflug aufgenommen. Der Jet startete in Frankfurt und fliegt nach Mauritius.

Am 27. Dezember nahm der Condor Airbus 330-941 Neo mit dem Rufzeichen CFG2314 seinen kommerziellen Erstflug auf. Um 16.26 Uhr hob die Maschine mit der Registrierung D-ANRA vom Airport Frankfurt in Richtung der Hauptstadt von Mauritius (Port Louis) ab. Sie soll um 6.08 Uhr (Ortszeit) landen, um anschließend Mauritius im Rahmen einer kleinen Zeremonie am Airport Port Louis in Empfang genommen werden.



Screenshot/Flightradar24

Die Condor A330 Neo am 27. Dezember 2022 um 21.03 Uhr.

An Bord des ausgebuchten Fluges kamen Gäste erstmals in den Genuss des neuen Condor-Langstreckenprodukts. Die Gäste erhalten in allen drei Klassen – Business Class, Premium Economy Class, Economy Class – noch mehr Komfort, erstklassiges Inflight-Entertainment in bester 4K-Auflösung und ein zeitlos elegantes Design mit vielen Details.

Besonders erfreulich für Condor-Gäste ist, dass weitere Flugzeuge des Typs Airbus 300 Neo folgen sollen.



1 / 25 Er ist da und soll gleich nach Weihnachten auf Reisen gehen: Condor-Jet D-ANRA, der erste von 18 fabrikneuen Airbus 330 Neo, die der Ferienflieger bestellt hat. (Foto: Condor) 1 von 25 Teilen 2 / 25 Stolz wie Bolle: COO Christian Schmitt, CEO Ralf Teckentrup und CFO Björn Walther vor der grün-gestreiften, neuen Langstreckenmaschine auf dem Vorfeld des Frankfurter Flughafens. (Foto: FVW Medien/RIM) 2 von 25 Teilen 3 / 25 Ein mächtiger Vogel – und sehr effizient. Der Verbrauch des Jets wird mit zwei Litern angegeben. (Foto: FVW Medien/RIM) 3 von 25 Teilen 4 / 25 Condor-Chef Ralf Teckentrup und Reporterin Rita Münck (Foto: FVW Medien/RIM) 4 von 25 Teilen 5 / 25 Das Chef-Trio lädt zum Flugzeug-Rundgang: COO Christian Schmitt, CEO Ralf Teckentrup, CFO Björn Walther. (Foto: FVW Medien/RIM) 5 von 25 Teilen 6 / 25 Aber vorher die schicken Überzieher über die Schuhe. Der Jet soll schließlich für die Kunden sauber bleiben. (Foto: FVW Medien/RIM) 6 von 25 Teilen 7 / 25 Hineinspaziert in die neue Maschine ... (Foto: FVW Medien/RIM) 7 von 25 Teilen 8 / 25 Der Chef persönlich erklärt den Journalisten die Details im Innern. (Foto: FVW Medien/RIM) 8 von 25 Teilen 9 / 25 In der Business Class ist schon alles vorbereitet für die ersten Gäste. (Foto: FVW Medien/RIM) 9 von 25 Teilen 10 / 25 Das Streifen-Design, das sich Condor 2022 verpasst hat, ist an vielen Stellen im Flugzeug sichtbar. (Foto: FVW Medien/RIM) 10 von 25 Teilen 11 / 25 Hier präsentiert Ralf Teckentrup eine Besonderheit: einen von vier "Prime Seats" in der Business Class, der eine Liegefläche von 2,10 Meter aufweist. (Foto: FVW Medien/RIM) 11 von 25 Teilen 12 / 25 Der Chef demonstriert das mal. (Foto: FVW Medien/RIM) 12 von 25 Teilen 13 / 25 Bei einer Größe von 1,93 Metern ist am Ende noch Platz. Später werden die Prime-Sitze gegen Aufpreis buchbar sein. (Foto: FVW Medien/RIM) 13 von 25 Teilen 14 / 25 In der Bordküche in der Business-Class kann frischer Espresso zuberietet werden. (Foto: FVW Medien/RIM) 14 von 25 Teilen 15 / 25 Die Sitze in der Business Class sind in einer 1-2-1-Konstellation angeordnet. (Foto: FVW Medien/RIM) 15 von 25 Teilen 16 / 25 Hier ein Fensterplatz. (Foto: FVW Medien/RIM) 16 von 25 Teilen 17 / 25 Gruppenfoto in der Premium Economy: Die Sitze hier sind vergleichbar mit denen in der Eco, bieten aber mehr Beinfreiheit. Zudem lassen sich die Rückenlehnen stärker neigen. (Foto: FVW Medien/RIM) 17 von 25 Teilen 18 / 25 Reporterin Rita Münck sitzt mal kurz Probe. (Foto: FVW Medien/RIM) 18 von 25 Teilen 19 / 25 Ein stimmiger Look: dunkles Blau und dazu in der Premium Eco gestreifte Kopflehnen-Bezüge. (Foto: FVW Medien/RIM) 19 von 25 Teilen 20 / 25 Die Economy ist ebenfalls an ihren Kopflehnen zu erkennen. Hier fehlen die Streifen. (Foto: FVW Medien/RIM) 20 von 25 Teilen 21 / 25 Neben Journalisten durften am Donnerstagnachmittag auch Condor-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die neue Maschine besichtigen. (Foto: FVW Medien/RIM) 21 von 25 Teilen 22 / 25 Blick in einen Waschraum: Der A-330 Neo hat geräumige Waschräume. (Foto: FVW Medien/RIM) 22 von 25 Teilen 23 / 25 Piloten und Crew-Mitglieder können im Frachtraum schlafen, auch Crew Rest genant. Dort gibt es sechs Plätze für Flugbegleiter und zwei für Piloten. Pro A-330-neo werden 28 Crew-Mitglieder benötigt. Anfangs will Condor in der Kabine mit zehn Flugbegleitern planen, so COO Schmitt. (Foto: FVW Medien/RIM) 23 von 25 Teilen 24 / 25 Es kann also losgehen auf die Langstrecke. Ab Dienstag soll der neue Vogel fliegen. Sein erstes Ziel lautet Mauritius. (Foto: FVW Medien/RIM) 24 von 25 Teilen 25 / 25 Doch vorher noch ein Bild vom Chef vor der Turbine, weil das Motiv so beliebt und Ralf Teckentrup so stolz auf den neuen Langstreckenflieger ist. Das sei ihm gegönnt. (Foto: FVW Medien/RIM) 25 von 25 Teilen

Weitere Informationen zum Flugverlauf der Airbus 330-941 Neo mit der Registrierung D-ANRA können auf der Website " Flightradar 24 " abgerufen werden.Am vergangenen Montag wurde das erste von 18 neuen Langstreckenflugzeugen des Typs Airbus 330-900 Neo von Toulouse nach Frankfurt überführt. Vor Ort in Frankfurt fanden dann die letzten Arbeiten und Checks sowie ein Medien- und Mitarbeiterevent statt, bei dem die Condor-Maschine dieses Typs erstmals vorgestellt wurde. Ab sofort wird durchschnittlich ein neuer Airbus 330 Neo zur Condor Flotte stoßen und damit die bestehenden Boeing 767-300 ablösen.