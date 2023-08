FVW Medien

Rita Münck

Der nachhaltige Treibstoff SAF – in Langform Sustainable Aviation Fuel – findet erste Abnehmer in der Touristik. Aus Sicht von Redakteurin Rita Münck sollte das nur ein Anfang sein. Viele Nachahmer wären schön: denn Angebot schafft Nachfrage, so ihre Überzeugung.

Die Zahl der Leugner dürfte mit jeder Hitzewelle, die auf die Erde niederbrennt, sinken: Der Klimawandel ist sehr real, und er hinterlässt S