Imago/NurPhoto

Verdi bläst ein weiteres Mal ins "Streikhorn". Gemeinsam mit der EVG und dem DBB soll am kommenden Montag der wohl größte Warnstreik der Geschichte Deutschlands durchgezogen werden.

Stillstand auf der Schiene und an Flughäfen: Mit einem großangelegten Warnstreik legen EVG und Verdi am kommenden Montag weite Teile des öffentlichen Verkehrs lahm. Betroffen sind auch Busse und Bahnen in sieben Bundesländern.

Pendler und Reisende in ganz Deutschland müssen sich am kommenden Montag auf weitreichende Einschränkungen im Bahn-, Luft- und Nahverkehr so