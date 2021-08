FVW Medien/HMJ

Derzeit wie in Deutschland nur mit Maske: Für Fahrten mit Bus (hier im Stubaital in Tirol) und Bahn gibt es ab 26. Oktober 2021 ein günstiges Jahresticket in sechs von neun Bundesländern.

Österreich führt in sechs von neun Bundesländern ein gemeinsames Jahresticket für Busse und Bahnen ein und erhofft damit einen