Seit 2020 verfügt Fraport in Frankfurt über eigene PV-Anlagen. Weitere Flächen auf dem Flughafengelände sollen folgen.

Der börsennotierte Flughafen-Betreiber Fraport verstärkt sein Umweltschutz-Engagement an allen vollkonsolidierten Standorten. Bis zum Jahr 2030 soll der verursachte Kohlendioxid-Ausstoß auf 95.000 Tonen sinken.

Das langfristige Ziel bleibt gleich: An allen Flughäfen, an denen Fraport mehr als 50 Prozent hält oder per Gesellschaftervertrag eine beher