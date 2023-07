FVW Medien/HMJ

Am Hamburger Flughafen können die Jets nicht starten.

Aktivisten der Letzten Generation kleben auf dem Rollfeld: Am frühen Donnerstagmorgen verhindern sie Abflüge am Hamburger Flughafen. Auch in Düsseldorf läuft eine Blockade. Die Bundespolizei ist aktuell im Einsatz.

Für viele Hamburger soll es heute in den Urlaub gehen. Ohnehin liegen bei einigen die Nerven blank, da sich am ersten Tag der Sommerferien lange