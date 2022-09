Imago/Levine-Roberts

Nicht nur in den Bahnhöfen von New York City sondern auch in allen U-Bahn-Waggons sollen Kameras für mehr Sicherheit installiert werden.

Nach Sorgen über vermehrte Gewalttaten in der U-Bahn von New York City kündigt die Gouverneurin des Bundesstaates Kameras für alle Subway-Waggons an.