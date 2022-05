Deutsche Bahn

Der Investitionsstau der Deutschen Bahn wird auf 60 Mrd. Euro taxiert. Nun wird kräftig gebaut und die vielen Baustellen führen zu zusätzlichen Verspätungen.

Die Fernzüge der Deutschen Bahn haben sich im April so oft verspätet wie lange nicht. Die ICE- und Intercity-Züge kamen in 69,1 Prozent der Fälle pünktlich, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Das bedeutet, dass sie ihre planmäßige