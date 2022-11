Vereinigung Cockpit

Matthias Baier ist Sprecher der Vereinigung Cockpit und Pilot bei TUIfly.

Die Streiks von Piloten im Sommer und in den Herbstferien stoßen in der Reisebranche mitunter auf Unverständnis. Viele sehen den Piloten-Job nach wie vor als Traumberuf. Aber ist das noch so? Der Sprecher der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC), Matthias Baier, schildert seine Sicht.

