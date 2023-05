Der Fernbus-Anbieter Flix will international weiter expandieren und plant für kommendes Jahr ein Busreiseangebot in Indien.

"Indien ist einer der vielversprechendsten Märkte der Welt", teilte Konzern-Mitgründer André Schwämmlein am Mittwoch mit. "Wir werden dort erheblich investieren und wollen wie in allen Flix-Ländern Marktführer werden." Dabei will Flix wie auch in allen anderen Ländern keine eigene Busflotte betreiben, sondern mit regionalen Busunternehmen kooperieren. Flix tritt in diesem Modell vor allem als Vermittler der Fahrten auf und kümmert sich unter anderem um den Kundendienst, die Netzplanung und das Marketing.In Indien will das Unternehmen zunächst damit beginnen, Metropolregionen miteinander zu verbinden. Konkrete Strecken und Zeitpläne wurden nicht bekannt.Flix ist eigenen Angaben zufolge mittlerweile in 42 Ländern aktiv. In Deutschland dominiert der Anbieter den Fernbusmarkt und ist auch im Fernverkehr auf der Schiene unterwegs. Zum Unternehmen gehören seit einigen Jahren auch die international bekannten Greyhound-Fernbusse in den USA.