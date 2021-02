Flughafen Paderborn/Lippstadt: durch die Corona-Krise hart getroffen.

Das Bangen der Flughäfen geht weiter: Die Bundesregierung hat sich noch nicht auf eine gemeinsame Position zu Finanzhilfen für die klammen Airports in Deutschland geeinigt – und die Entscheidung zunächst vertagt.

Wie ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums am Mittwoch in Berlin sagte, sei man in guten Gesprächen, die in den nächsten Tagen fortgesetzt werden sollten. Geplant sind dann bei einer gemeinsamen Position Verhandlungen mit den Ländern. An den Beratungen hatten Vertreter mehrerer Ressorts sowie Fachpolitiker der Koalitionsfraktionen teilgenommen.



ADV befürchtet Kollaps des Systems

Es geht um eine gemeinsame Hilfe von Bund und Ländern in Höhe von einer Milliarde Euro für deutsche Flughäfen. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte ein entsprechendes Modell, das zu je gleichen Teilen von Bund und Ländern getragen wird, vorgeschlagen.In Koalitionskreisen hatte es am Dienstag geheißen, es seien noch diverse Fragen zu klären, etwa wer wie viele Hilfen bekomme und was genau erstattet werde. Der Bezugswert seien die rund 750 Mio. Euro Vorhaltekosten, die aus der Betriebspflicht entstanden sind. Unklar ist auch noch die Anrechnung bereits geleisteter Unterstützungen.Der Branchenverband ADV hatte vor den Beratungen erneut die dramatische wirtschaftliche Lage der Flughäfen nach den Verkehrseinbrüchen in der Corona-Pandemie geschildert. Das gesamte Luftfahrtsystem stehe nahezu vor dem Kollaps, und viele Flughäfen stünden vor dem Aus. Dem Verband zufolge ist jeder vierte der 180.000 direkten Arbeitsplätze an den Flughäfen bedroht.Erste Pleiten sind amtlich: Nach Paderborn/Lippstadt hat vergangene Woche der Flughafen Friedrichshafen die Flucht nach vorn ergriffen und ist beim Amtsgericht vorstellig geworden. In Friedrichshafen befindet sich die Geschäftsführung in einem vorläufigen Schutzschirmverfahren in Eigenverwaltung und will nun die Finanzen neu ordnen.Am Airport Paderborn/Lippstadt indes ist eine grundlegende Restrukturierung im Rahmen einer Insolvenz in Eigenverwaltung im Gange. Das Management ist dabei, Kapazitäten und Kosten deutlich zu kappen.