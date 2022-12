Alf van Beem/commons.wikimedia, CC0

Ein Zug der staatlichen französischen Bahngesellschaft SNCF

Am letzten Wochenende des Jahres sollte in Frankreich eigentlich ein Bahnstreik stattfinden. Doch dieses Vorhaben konnte in letzter Minute abgewendet werden. Zugfahrgäste in Frankreich können aufatmen: Der drohende Bahnstreik am Neujahrswochenende ist abgewendet