Beim Absturz eines Ultraleicht-Flugzeugs sind in Kroatien zwei Deutsche ums Leben gekommen.

Die in Deutschland registrierte zweisitzige Maschine der Marke Flight Design war unmittelbar nach dem Start auf dem Regionalflughafen Pula etwa 50 Meter von der Landebahn entfernt zu Boden gestürzt, wie die kroatische Agentur für die Untersuchung von Unfällen im Luft-, See- und Eisenbahnverkehr (AIN) am Montag mitteilte. Das Unglück hatte sich bereits am vergangenen Freitag ereignet.Zur Absturzursache werden in der Mitteilung keine Angaben gemacht. Die Untersuchungen dauerten noch an, hieß es. Das Kleinflugzeug sei auf dem Weg nach Portoroz im benachbarten Slowenien gewesen.