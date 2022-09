Im Aufbau: Die Bahn lädt zum Testen der neuen Buchungsseite ein.

Die Bahn baut an einem neuen Buchungssystem. Fertig ist es noch nicht. Es kann getestet werden, und es können sogar Fahrkarten gebucht werden.

Die Bahn hat eine neue Buchungsseite online gestellt, die schneller arbeiten, moderner gestaltet und einfacher nutzbar sein soll als die bisherige Seite. Das neue System befindet sich noch im Aufbau, kann aber schon ausprobiert werden.



Unter Next.bahn.de lässt sich die neue Seite aufrufen und nutzen. Wer ein Bahn-Konto hat, kann sich ganz normal anmelden und auch schon Fahrkarten kaufen.



Wer im neuen System Funktionen vermisst oder Angebote nicht findet, sollte wieder zu Bahn.de oder zur DB-Navigator-App wechseln, rät das Unternehmen in ausführlichen FAQ zum Next-Projekt. Denn beide Systeme ließen sich nur parallel nutzen, das neue werde über die nächsten Monate hinweg stetig ausgebaut.Die DB verspricht eine "optimierte Benutzerführung", die schneller und einfacher zum richtigen Ticket führe.Wichtig: Es handelt sich um getrennte Systeme. Das bedeutet, dass etwa Tickets, die auf Bahn.de gekauft worden sind, nur dort im Onlinebereich oder auch in der DB-Navigator-App auftauchen.Umgekehrt werden Tickets, die auf Next.bahn.de gekauft worden sind, auch nur dort angezeigt – oder eben in der Next-DB-Navigator-App, die es auch schon gibt. Sie ist aber im Gegensatz zur neuen Buchungsseite noch nicht frei verfügbar. Wer die neue App ausprobieren möchte, muss eine E-Mail an nextdb@bahn.de schreiben, um eingeladen zu werden.