Die internationale Zivilluftfahrt-Organisation (Icao) hat die erzwungene Landung eines Ryanair-Flugzeuges in Belarus im Mai 2021 als unrechtmäßigen Eingriff der Regierung in Minsk verurteilt. Das teilte die Sonderorganisation der UN am Dienstag nach Auswertung

Login für Abonnenten Jetzt Angebot wählen und weiterlesen! 1 Monat 5 € danach 18 € / mtl.

13 € sparen 12 Monate 99 € nur für kurze Zeit

120 € sparen 24 Monate 179 € größter Preisvorteil

259 € sparen fvw|TravelTalk Digital Vollzugriff auf fvw.de inkl. E-Paper

PepXpress-Ausweis für 2 Jahre kostenlos

Ermäßigungen bei allen Events