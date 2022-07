Imago / Panama Pictures

Als eine moderne Form der Luftpiraterie wird die im Mai 2021 per Kampfjet erzwungene Landung eines Ryanair-Jets in Minsk weltweit bewertet.

Die internationale Zivilluftfahrt-Organisation (Icao) hat die erzwungene Landung eines Ryanair-Flugzeuges in Belarus im Mai 2021 als unrechtmäßigen Eingriff der Regierung in Minsk verurteilt. Das teilte die Sonderorganisation der UN am Dienstag nach Auswertung