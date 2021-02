Flughafen München

Bis es an den Flughäfen wie hier in München wieder so richtig eng wird und die Zahl der Flüge deutlich zunimmt, dürfte noch einige Zeit vergehen.

Die Fluggesellschaften sehen noch nicht die erhofften Buchungen für Urlaubs- und Geschäftsreisen, um bald aus dem tiefen Corona-Loch zu