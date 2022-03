Imago / localpic

Der Verdi-Warnstreik an den Flughäfen geht am 22. März in die nächste Runde. Die Luftfahrtbranche kocht vor Wut.

Sicherheitskräfte lassen am heutigen Mittwoch mit Warnstreiks Hunderte Flüge ausfallen. Und Airports und Airlines können nur zuschauen. Die Branche schäumt und verlangt eine Reorganisation. Mit einem Warnstreik haben die privaten Sicherheitsleute &ndas