Emirates Airline

Häufiger nach Australien: Dabei setzt Emirates vorrangig Boeing 777-300ER ein.

Golf-Carrier Emirates reagiert auf die steigende Nachfrage nach Australien-Flügen und erhöht die Zahl der Liniendiensten zu drei Zielen in Down Under. Die wöchentliche Frequenz in Richtung Australien steigt damit bis Jahresmitte auf 63 Flüge.

