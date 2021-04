Easyjet-Deutschland-Chef Stephan Erler: "Wir bieten die Freiheit zu wechseln."

Die Low Cost Airline Easyjet bietet an, dass alle Kunden in diesem Sommer noch bis zwei Stunden vor Abflug kostenfrei umbuchen können. Damit will der Carrier Kunden bei auch bei kurzfristigen Änderungen der Reisebedingungen Planungssicherheit geben.

Damit setzt Easyjet eine Benchmark. "Im Gegensatz zu anderen Fluggesellschaften gibt es keine Einschränkungen in Bezug auf Datum oder Zielort. Kunden können auf alle Flüge umbuchen, die bis Ende September 2022 im Angebot sind", so Easyjet in einer Mitteilung am Mittwoch.Damit will Easyjet Kunden auch bei kurzfristigen Änderungen im Zielgebiet Planungssicherheit geben: Sie könnten dank der neuen Regel bei Reisebeschränkungen in ihrem Zielland – wie etwa Quarantäne bei der Ankunft oder Rückreise – ihre Reise problemlos auf ein anderes Land im Streckennetz von Easyjet umbuchen, verspricht die Fluggesellschaft.Kunden, deren Reise von einem Einreiseverbot oder einer verpflichtenden Hotelquarantäne betroffen ist, können der Airline zufolge statt einer Umbuchung auch eine Erstattung für ihren Flug erhalten, auch wenn der Flug noch durchgeführt wird. "Wir bieten mehr Flexibilität als je zuvor, damit viele unserer Kunden ihre Reise planen können, ohne sich über Umbuchungsgebühren Sorgen machen zu müssen", sagt Stephan Erler, Deutschland-Chef von Easyjet.Mehrkosten fallen nur an, wenn das neue Ticket teurer ist als das vorherige. "Wir wissen, dass viele Menschen verreisen wollen, um Freunde und Familie zu sehen oder in einen lang ersehnten Urlaub zu fliegen", ergänzt der Manager.Flugänderungen können die Kunden selbst vornehmen – online unter "Buchung verwalten" oder über die Easyjet-App. Das erweiterte Flex-Angebot gilt für Änderungen, dievorgenommen werden.Unter anderem in Berlin hat Easyjet das Angebot Richtung Süden zum Sommer ausgebaut. Es gibt neue Verbindungen nach Burgas, Mykonos, Santorin, Ibiza und Valencia. Auch das Flugangebot nach Mallorca wurde laut Erler erweitert.