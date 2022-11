Iryo

So sehen die Hochgeschwindigkeitszüge von Iryo aus.

Seit Kurzem ist mit Iryo ein weiterer Schnellzugbetrieber in Spanien tätig. Die Züge sind in vier Klassen eingeteilt. W-LAN (5G) ist überall vorhanden. Welche Städte fährt der Zug an?

Seit Kurzem ist mit Iryo ein weiterer Schnellzugbetrieber in Spanien tätig. Die Züge sind in vier Klassen eingeteilt. W-LAN (5G) ist überall vorhanden. Welche Städte fährt der Zug an? Spanien ist mit Iryo um einen weiteren Schnellzugbetreiber reic