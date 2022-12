Pixabay

Ein AVE-Hochgeschwindigkeitszug der spanischen Eisenbahngesellschaft Renfe.

Zugreisen werden in Europa immer beliebter, insbesondere in Spanien, wo die Zugverbindungen ausgebaut werden. Italien und die Schweiz ziehen nach.

Zugreisen werden in Europa immer beliebter, insbesondere in Spanien, wo die Zugverbindungen ausgebaut werden. Italien und die Schweiz ziehen nach. Am 19. Dezember 2022 weihten die spanischen AVE-Hochgeschwindigkeitszüge (Markenname der spanischen Eisenbahngesellschaf