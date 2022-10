Pixabay

Über Stunden stand am Wochenende der Schienenverkehr in weiten Teilen Norddeutschlands still.

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende die Bahn-Infrastruktur beschädigt. Politik und Konzern gingen schnell von Sabotage aus, die Ermittler von einem politischen Hintergrund. Nun zieht Deutschlands oberste Anklagebehörde die Ermittlungen an sich.

