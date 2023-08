Ekaterina Zershchikowa/BER

Ein Hauptstadt-Flughafen mit erschreckend wenigen Fernflügen – das ist Realität für den BER.

Die Hauptstadt sieht sich massiv benachteiligt, weil der Bund Flugrechte für Langstreckenflüge lieber an Frankurt und an München vergebe statt an Berlin. Dadurch erleide der Osten "Millionenverluste", heißt es aus der schwarz-roten Stadtregierung.

Die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) sieht Berlin deutlich benachteiligt, was die Zuteilung von Langstreckenflügen angeht. Es