Imago/Stefan Zeitz

Eine Streikgefahr weniger – die direkt bei der Flughafengesellschaft FBB beschäftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einigten sich mit ihrem Arbeitgeber auf einen neuen Tarifvertrag.

Nach der Tarifeinigung bei den Bodendienstleistern am Hauptstadt-Flughafen BER gibt es nun auch eine Vereinbarung für die etwa 2000 Beschäftigten der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB).

Sie erhalten stufenweise 360 Euro pro Monat mehr, wie beide Seiten am Mittwochabend mitteilten. Hinzu kommt demnach eine steuer- und sozialversicherungsfreie Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 2500 Euro ebenfalls in zwei Stufen. Die Laufzeit des neuen Vertrags betr&