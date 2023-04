Imago/Manngold

Nichts geht mehr am Flughafen Berlin Brandenburg. Am heutigen Montag können keine Fluggäste dort wegen eines Warnstreiks mehr abfliegen.

Die Gewerkschaft Verdi will für Flughafen-Sicherheitspersonal bessere Konditionen etwa bei der Wochenendarbeit herausholen. Deshalb erhöht sie jetzt den Druck – und lässt kurz vor den nächsten Verhandlungen wieder streiken. Am Montag starten am BER deshalb keine Passagierflüge.

An den Flughäfen Berlin und Hamburg haben am Montagmorgen Warnstreiks begonnen. Am Hauptstadt-Flughafen BER legten um 3.30 Uhr zahlreiche Besch&a