Imago/Krauthöfer

Nach der Aktion von Klimaaktivisten am gestrigen Tage läuft der Flugbetrieb am BER am heutigen Freitag wieder störungsfrei.

Nach der Störaktion von Klimaaktivisten läuft der Betrieb am Hauptstadt-Flughafen nach Angaben eines Sprechers wieder ohne größere Probleme.

Nach der Störaktion von Klimaaktivisten läuft der Betrieb am Hauptstadt-Flughafen nach Angaben eines Sprechers wieder ohne größere Probleme. "Wir haben regulären Betrieb. Wir haben keine zusätzlichen Ausfälle. Wir haben auch keine Versp