Vueling

Vueling ändert für Neubuchungen per 23. November 2021 die Handgepäckregeln.

Wie zuvor schon Eurowings, Easyjet und Co passt nun auch Vueling ihre Regeln fürs Handgepäck an Bord an. Im günstigsten Tarif ist nur noch ein kleines Gepäckstück zur Mitnahme erlaubt. Der Trolley darf dann nur noch gegen Aufpreis mit in die Kabine.#/