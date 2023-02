Oliver Sorg

Im Kalenderjahr 2022 unternahmen 50 Fluggesellschaften vom Hamburg Airport aus regelmäßige Flüge zu 115 Destinationen.

Von einem weiter wachsenden touristischen Flugverkehr geht das Management vom Hamburg Airport aus. Die Fluganmeldungen für die Sommersaison stützen diese Erwartung.

Von einem weiter wachsenden touristischen Flugverkehr geht das Management vom Hamburg Airport aus. Die Fluganmeldungen für die Sommersaison stützen diese Erwartung. Das Angebot an typischen Urlaubsflügen wächst in Hamburg auch in der kommenden Flugplan