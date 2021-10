Air India wechselt den Eigentümer: Anstelle des Staates hat künftig der Tata-Konzern das Sagen.

Die indische Regierung hat grünes Licht für den Verkauf der stark verschuldeten staatlichen Fluggesellschaft Air India gegeben. Neuer Eigentümer wird das Unternehmen Tata Sons.

Der indische Konzern dürfe die angeschlagene Airline für rund 180 Mrd. Rupien – umgerechnet etwa zwei Milliarden Euro – erstehen, wie das Finanzministerium am Freitag Reporterinnen und Reportern in Neu Delhi mitteilte.Zuvor hatten indische Regierungen bereits jahrelang versucht, die Airline zu verkaufen. Der Erfolg blieb bislang aus, unter anderem weil von staatlicher Seite nur eine Teilprivatisierung angestrebt wurde. Unter Premierminister Narendra Modi wird die Airline nun ganz verkauft. Modi versucht derzeit, mehrere staatliche Unternehmen zu privatisieren, um gegen ein wachsendes Haushaltsdefizit anzukämpfen.Air India fliegt Ziele auf der ganzen Welt an und ist Teil der Star Alliance. Der Vorsitzende von Tata Sons, N. Chandrasekaran, sagte laut einer Unternehmensmitteilung: "Wir werden uns bemühen, eine Welt-Klasse-Airline aufzubauen, die jeden Inder stolz macht." Mit dem Verkauf an den Tata-Konzern fällt die Fluggesellschaft quasi an ihre früheren Eigentümer zurück. Denn die heutige Air India wurde in den 1930ern von der Tata-Familie als Tata Airlines gegründet und in den 1950ern verstaatlicht. Seit den 1990ern litt die Fluggesellschaft zunehmend unter Billigkonkurrenz im Fluggeschäft.