Imago/Hanno Bode

So wie dem Hamburg Airport dürfte es am Montag vielen deutschen Flughäfen gehen: Alle Abflüge werden gestrichen.

Nachdem die Lufthansa bereits gemeldet hat, dass die Flughäfen in Frankfurt und München am Montag keinen regulären Flugbetrieb mehr zulassen können, folgen weitere Airports an denen nichts bis nahezu nichts mehr geht.

Der Düsseldorf Airport, für den am Montag 330 Starts und Landungen im Flugplan stehen, ziert sich noch um eine verbindliche Aussage, ob und