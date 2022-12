Pixabay

Der Euston-Bahnhof von London.

Streiks im Bahnverkehr und beim Grenzschutz haben Reisende in Großbritannien über Weihnachten vor Herausforderungen gestellt. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem "Boxing Day", kam der Zugverkehr in Großbritannien weitgehend zum Erliegen, wie der Sender Sky