Pixabay

Auch der Flag Carrier British Airways möchte keine Abschiebeflüge nach Ruanda unternehmen.

Die britische Regierung steht vor dem Problem, dass sie keine Airline für ihre geplanten Abschiebungen nach Ruanda findet. Denn in der Airline-Community ist diese Praxis hochumstritten.

