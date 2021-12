So häufig wie Mallorca fliegt Eurowings kein anderes Ziel an.

Erstmals nimmt die Lufthansa-Billigtochter 140 Ziele in ihren Sommerflugplan. Für 2022 erwartet sie ein touristisch außerordentlich starkes Jahr.

Wegen des enormen Nachholeffektes wegen der erneut von Corona geprägten Wintersaison biete man für den Sommer 2022 den bislang größten Flugplan an, was die Anzahl der Ziele angehe, teilt die Lufthansa-Tochter mit.Insgesamt fliege man 140 Destinationen an. Dabei gingen von den 2500 wöchentlichen Flügen allein bis zu 380 nach Mallorca. Gestartet werde von mehr als 20 Flughäfen.Zu den erstmals angeflogenen Zielen gehörten ab Hamburg Lissabon, Porto, Alicante, Bilbao, Verona und Göteborg. Ab Stuttgart seien Porto, Adana, Kütahya-Zafer, Preveza, Tiflis, Tivat und Tunis neu im Plan.In Düsseldorf starte man erstmals im Sommer nach Bergamo, Funchal, Tromsø, Volos und Belgrad. Zudem gehe es nach Kosice und Mostar. Neue Sommer-Destinationen ab Köln/Bonn seien Teneriffa und Alicante. Wieder im Programm seien Izmir und Kayseri.