Nichts geht mehr am 15. März 2022 am Frankfurter Flughafen. Der Airport-Betreiber Fraport bittet wegen des Streiks der Sicherheitsmitarbeiter alle Fluggäste, die am FRA an jenem Tag abfliegen wollen, nicht anzureisen.

Die Gewerkschaft Verdi weitet die Warnstreiks an den Passagierkontrollen deutscher Flughäfen aus. Vom Frankfurt Airport kann am Dienstag voraussichtlich niemand mehr abfliegen. Nachdem am Montagmorgen bereits an sechs Flughäfen die Kontrolleure ihre Arbeit niederlegten,