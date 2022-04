Wieder im Aufwind: die japanische ANA.

Die abklingende Corona-Pandemie und gelockerte Einreiseregeln in Japan sorgen bei ANA für steigende Nachfrage. Die Airline peilt daher für 2023 wieder einen Gewinn an. Im gerade beendeten Geschäftsjahr musste der Carrier dagegen noch ein dickes Minus verbuchen.

Mehr dazu

Mehr dazu

Mehr dazu Skyagent ANA schaltet Infoportal für Reisebüros live

So schloss Japans größte Fluggesellschaft das am 31. März beendete Geschäftsjahr 2021/22 mit einem Nettoverlust von umgerechnet knapp 1,1 Mrd. Euro ab – bei einem Umsatz von umgerechnet etwa 7,5 Mrd. Euro. Bei Betriebsausgaben von umgerechnet etwa 8,8 Mrd. Euro landete das Unternehmen bei einem Betriebsverlust von umgerechnet etwa 1,3 Mrd. Euro.Dass der Verlust nicht höher ausfiel, dafür sorgte neben einem strikten Kostenmanagement insbesondere das Frachtgeschäft. Allein im internationalen Frachtverkehr konnte ANA den Frachtumsatz mit etwa 2,4 Mrd. Euro im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppeln. Auch im Inlands-Frachtverkehr stiegen die Umsätze um knapp 20 Prozent.Eine positive Entwicklung gab es auch bei den Passagierzahlen. Sie zogen trotz der erheblichen Beeinträchtigung durch die Covid-19-Pandemie im Vergleich zum Geschäftsjahr 20/21 deutlich an. So beförderte All Nippon Airways (ANA) auf ihren internationalen Strecken von Anfang April 2021 bis Ende März 2022 insgesamt 825.000 Passagiere und erreichte in diesem Segment eigenen Angaben zu Folge ein Umsatzplus von fast 57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr."Die anhaltende Konzentration auf die Senkung unserer Betriebskosten zusammen mit der Erholung im Inlandsverkehr, dem starken Frachtumsatz und den günstigen Bedingungen für das Wachstum des internationalen Verkehrs lassen ein besseres Geschäftsjahr 2022/23 erwarten“, blickte Kimihiro Nakahori, Executive Vice President und Finanzchef der ANA-Gruppe, bei der Präsentation der Geschäftszahlen nach vorn. 2023 soll nun wieder die Gewinnzone erreicht werden.