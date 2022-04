FVW Medien/HMJ

Maskenpflicht ade: Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird an den meisten Airports in Deutschland künftig nur noch empfohlen.

Am Samstag, 2. April, endet die Übergangsfrist für die Corona-Schutzmaßnahmen. Abstands- und Maskenpflicht entfallen vielerorts. Auch die Flughäfen reagieren auf die gelockerten Regelungen. So gilt am größten deutschen Flughafen in Frankfur