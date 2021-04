Von den bei Airbus Canada in Mirabel gebauten A220 übernimmt Air Canada alle noch ausstehenden 33 Exemplare.

Der größte Airline-Konzern Kanadas erhält umfassende Unterstützung der Regierung. Der kanadische Staat beteilige sich mit einem Aktienpaket zu vergünstigten Preisen im Umfang von 500 Mio. kanadischen Dollar (umgerechnet 334,6 Mio. Euro).

Hierzu sollen 21,6 Mio. neue Aktien ausgegeben werden. Weiterhin stehen dem Konzern nun Kreditlinien im Gesamtumfang von mehr als fünf Milliarden Dollar zur Verfügung.Im Gegenzug stimmt Air Canada Jobgarantien sowie Aktienrückkaufs- und Dividendenbeschränkungen zu. Außerdem sicherte der Konzern zu, an der Bestellung von 33 Airbus 220 festzuhalten, die in einer Fabrik in der Region Quebec gefertigt werden. Die Vorstandsgehälter seien bei einer Million Dollar gedeckelt, Entschädigungen für pandemiebedingt nicht angetretene Flüge würden gezahlt und die wegen der Corona-Krise stillgelegten Flugverbindungen in entlegene Gebiete des Landes wieder aufgenommen.