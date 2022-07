Imago / Hartenfelser

Lufthansa-Abflüge am Frankfurter Flughafen? Fehlanzeige.

Wegen des Warnstreiks bei der Lufthansa herrschte am Frankfurter Flughafen am Mittwochmorgen in vielen Bereichen gähnende Leere. Am größten deutschen Airport wurden für den Tag 725 von 1160 geplanten Flügen abgesagt, wie ein Sprecher des Betreibe