Sie diskutieren mit: Sun-Express-CEO Max Kownatzki, Airport-Verbandschef Ralph Beisel und Eurowings-CEO Jens Bischof.

Der Flugsommer 2022 war für die Reisebranche ein Debakel. Tausende von Flugstreichungen haben bei den Kunden Zurückhaltung verursacht. Wie können Airports und Airlines jetzt deren Vertrauen zurückgewinnen. Experten darüber diskutieren beim fvw|TravelTalk Kongress.

Alle Speaker sind in Antalya vor Ort

Programm Tag 1 (3. November) Hauptbühne

Uhrzeit Thema



08:30 Registrierung und Kaffee 09:00 Begrüßung und Einführung

FVW Medien und Grußworte aus der türkischen Reisebranche 09:30 Die touristische Zukunft der Türkei

Rede und Q&A mit Mehmet Ersoy, Minister für Kultur und Tourismus der Türkei 10:00 Wohin steuert Europas größter Touristik-Konzern?

Sebastian Ebel, designierter Vorstandsvorsitzender TUI Group, im Interview mit Chefredakteur Klaus Hildebrandt. 10:30 Big Picture – Welche Kräfte und Megatrends unsere Zukunft gestalten

Andreas Steinle, Geschäftsführer Zukunftsinstitut Workshop 11:00 CEO-Panel: Kostenexplosion, Corona-Auswirkungen, Strukturveränderungen:

Wohin steuert die Touristik im Jahr 2023 und danach?

Ingo Burmester, CEO Central Europe, DER Touristik

Ralph Schiller, CEO FTI Group

Stefan Baumert, CEO TUI Central Europe

Gerald Kassner, Geschäftsführer Schauinsland-Reisen

Georg Welbers, Geschäftsführer Alltours (angefragt) 11:45 Aviation-Panel: Herausforderungen, wohin man auch schaut –

Wie will die Luftfahrt die Probleme in den Griff bekommen?

Max Kownatzki, CEO Sun Express

Ralph Beisel, Hauptgeschäftsführer Flughafen-Verband ADV

Jens Bischof, CEO Eurowings 12:30 Nachhaltigkeit: Warum die Reisebranche ihrer Verantwortung viel stärker gerecht werden muss

N.N. 13:00 Mittagspause 14:30 Vertriebspanel: KI, Social Media, Chatbots – Wie fit ist der Vertrieb für den Kunden der Zukunft?

Thomas Bösl, Geschäftsführer RTK und Sprecher QTA

Dominik Faber, Geschäftsführer Reise Check24

Ute Dallmeier, Geschäftsführerin LCC Niederrhein

Markus Orth, Geschäftsführer Lufthansa City Center 15:15 Medien, Banking und jetzt CEO eines europäischen Reisunternehmens:

Was die Touristik von anderen Branchen lernen kann – und umgekehrt

Live-Talk mit Laura Meyer, CEO Hotelplan Group 15:45 Kaffeepause / Networking 16:15 Talentwettbewerb Top unter 30:

Wie der Nachwuchs die Touristik aufmischen will 16:45 Die Potenziale der Blockchain-Technik: Das neue Betriebssystem der Touristik?

Ralf Usbeck, CEO Chain4Travel und Peakwork 17:15 How Travel Technology shapes the Business of the Future

Traci L. Mercer, Senior Vice President Leisure Travel, Sabre

Programm Tag 2 (4. November): Deep-Dive-Sessions und Masterclasses





Uhrzeit Deep-Dive-Session (Parallel dazu finden Masterclasses statt, die Themen folgen) 9:00 Blockchain: So funktioniert die Technik in der touristischen Praxis 10:00 Aktiv- und Kulturreisen in der Türkei: Die Potenziale abseits von Sonne und Strand 10:45 Kaffeepause / Networking 11:30 Augmented Reality: Neue Vermarktungschancen für Destinationen und Tourismus-Anbieter 12:15 Metaverse: So kann die Touristik die neue virtuelle Welt nutzen

Die Bilder haben sich in vielen Köpfern festgesetzt: Übervolle Flughäfen, lange Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen, Kunden, die wegen gestrichener, verschobener oder verpasster Flüge fluchen, und nicht zuletzt Hallen, voll mit nicht zuzuordnenden Koffern, die auf ihre Besitzer warten. Das Image der Flugreisen wurde diesen Sommer mächtig ramponiert. Nun müssen unter anderem Flughäfen und Fluggesellschaften etwas unternehmen, damit es 2023 nicht zu einer Wiederholung kommt.Woher sollen die Mitarbeitenden kommen, die künftig die Gäste am Flughafen betreuen und an Bord begrüßen? Wie will die Luftfahrt angesichts der allgemeinen Preisentwicklung die Reisenden überhaupt 2023 an Bord locken? Wer wird sich das Fliegen noch leisten können? Und wie zuverlässig werden die Flugpläne für 2023 überhaupt sein?Beim fvw|TravelTalk Kongress vom 2. bis 5. November im Swandor Topkapi Resort bei Antalya diskutieren unter der Leitung von Chefreporterin Rita Münck:, CEO von Sun Express, Hauptgeschäftsführer vom Flughafen-Branchenverband ADV, CEO von EurowingsWeitere Themen des führenden Fachkongresses für die Entscheiderinnen und Entscheider der Touristik sind die wirtschaftlichen Perspektiven für 2023, die anstehenden Veränderungen im Vertrieb und die Potenziale neuer Techniken wie Blockchain, Metaverse und Augmented Reality.Nach zwei virtuellen Kongressen in den Vorjahren steht diesmal die persönliche Begegnung im Mittelpunkt. Alle Redner und Diskussionsteilnehmer werden vor Ort sein. Zudem geht es um den Austausch: Neben Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus deutschsprachigen Ländern werden auch Hoteliers und Touristiker aus der Türkei teilnehmen.Unterstützt wird das Event unter anderem vom Reiseland Türkei, Sun Express, der FTI-Agentur Meeting Point Türkei und Iberostar.Derist wie folgt:Anreise. Abends Get-together im Tagungshotel Topkapi Palaceganztägiger Kongress, Abendveranstaltungvormittags Deep-Dive-Sessions und Masterclasses, nachmittags Ausflüge, AbendveranstaltungAbreise am Vormittag