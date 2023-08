Unsplash

Per Funk Essen bestellen. Das können Hobby-Piloten an mehreren Flugplätzen in Deutschland und im benachbarten Österreich erledigen.

Jeder kennt es: Das Essen, kann gar nicht schnell genug auf den Tisch kommen. Das dachte sich auch die private Luftfahrt in Deutschland, die das besondere Angebot der Gastronomen an den etwa 550 Flugplätzen in Deutschland kennt.

Besonders ins Auge stechen – oder besser gesagt durch den Magen geht die Spezialität der Flugplatzgaststätte Idar-Oberstein in Rheinla