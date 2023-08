Kyle Glenn/Unsplash

Erwachsene und Jugendliche von mindestens 16 Jahren dürfen im neuen kinderfreien Bereich von Corendon reisen – gegen Aufpreis.

"Endlich Ruhe" für Erwachsene, die in Zukunft im A-350 von Corendon im kinderfreien Bereich der Kabine in die Karibik fliegen. Quengelnde Störgeister soll es in dieser Zone nicht geben.

Die Adults-Only Bereiche sind für Fluggäste gedacht, die Kindergeschrei vermeiden wollen. Corendon startet das Konzept zum 3. November auf d