Airport München

Das Satellitengebäude vom Terminal 2 am Münchner Flughafen wird wiedereröffnet. Bis dort wieder Hochbetrieb herrscht, dürfte allerdings noch einige Zeit vergehen.

Nach 20 Monaten pandemiebedingten Stillstands wird das Satellitengebäude am Terminal 2 des Münchner Flughafens zumindest teilweise wieder in Betrieb genommen. Beleg für das allmählich wieder anziehende Fluggeschäft. Am 1. Dezember ist es soweit, d