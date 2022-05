Imago / agefotostock

Start- und Landerechte, sogenannte Slots, am Flughafen London-Heathrow sind begehrt und in Großbritannien frei handelbar – nur für russische Airlines nun nicht mehr.

Mit neuen Sanktionen gegen die russische Luftfahrt will Großbritannien weitere Zahlungen an die Führung von Kremlchef Wladimir Putin verhindern. Die Regierung in London untersagte russischen Fluggesellschaften, ihre lukrativen Landerechte an britischen Flugh&au