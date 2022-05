Start- und Landerechte, sogenannte Slots, am Flughafen London-Heathrow sind begehrt und in Großbritannien frei handelbar – nur für russische Airlines nun nicht mehr.

Mit neuen Sanktionen gegen die russische Luftfahrt will Großbritannien weitere Zahlungen an die Führung von Kremlchef Wladimir Putin verhindern.

Die Regierung in London untersagte russischen Fluggesellschaften, ihre lukrativen Landerechte an britischen Flughäfen zu verkaufen. Die sogenannten Slots haben einen Wert von etwa 50 Mio. Pfund, wie das Außenministerium mitteilt. Zuvor hatte London bereits den britischen Luftraum fürund andere russische Fluggesellschaften wieundgeschlossen."Solange Putin seinen barbarischen Angriff auf die Ukraine fortsetzt, werden wir weiterhin die russische Wirtschaft ins Visier nehmen", sagte Außenministerin Liz Truss. "Jede Wirtschaftssanktion bekräftigt unsere klare Botschaft an Putin: Wir werden nicht aufhören, bis die Ukraine gewonnen hat."