Zug zum Flug: ICE und Flugzeug der Star Alliance.

Vor zwei Jahren haben die Deutsche Bahn und der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft einen Aktionsplan für mehr Klimaschutz beschlossen. Nun ziehen sie eine erste Bilanz. Die fällt überwiegend positiv aus.

Ziel des 2021 verabschiedeten Aktionsplans ist es, die Attraktivität und Nachhaltigkeit des Verkehrsangebots zu erhöhen und so zu einer Absenkung der Treibhausgas-Emissionen im Verkehrssektor beizutragen. Dazu setzen die Partner auf eine bessere Vernetzung der Verkehrsträger – Stichwort Intermodalität – und eine weitere Verlagerung von Verkehr aus der Luft auf die Schiene.Als Beleg für den Erfolg der angestrebten Verlagerung nannte Jost Lammers, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) unter anderem die im Vergleich zur Mittel- und Fernstrecke deutlich langsamere Erholung des innerdeutschen Flugverkehrs. Hier seien erst 56 Prozent des Vorkrisenniveaus erreicht, sagte Lammers im Rahmen einer gemeinsamen virtuellen Pressekonferenz von Deutscher Bahn und BDL. Für ihn ein Beleg, dass sich Verkehre hier auf die Schiene verlagern würden.Insbesondere die Sprinter-Verkehre der Deutschen Bahn werden von mehr Reisenden denn je genutzt. So verzeichneten diese schnellen Verbindungen zwischen den Metropolen im vergangenen Jahr laut Michael Peterson, DB-Vorstand für den Personenverkehr, ein Nachfrageplus von 45 Prozent gegenüber 2019.Maßgeblich zum Erfolg des Aktionsplans beigetragen haben nach Überzeugung von Lammers und Peterson neben der Ausweitung des DB-Sprinter-Angebots auch die ausgebauten Zubringerverkehre und die verbesserten Kooperationsangebote von Bahn und Fluggesellschaften.Neben dem Rail-&Fly-Service von mittlerweile 50 Airlines zählt auch das Angebotdazu, bei dem die Kunden die gesamte Reise inklusive An- und Rückreise zum beziehungsweise vom Frankfurt Airport auf einem LH-Ticket buchen können. Schon im Oktober 2021 befand sich die Nachfrage für dieses gemeinsame Zubringerangebot von DB und Lufthansa zum Flughafen Frankfurt nach Bahnangaben auf dem Niveau des Vor-Krisenjahres 2019. Im vergangenen Jahr steigerte sich die Nachfrage nochmals um 25 Prozent auf knapp 400.000 Reisende.Um den Umstieg noch attraktiver zu machen, ist jedoch noch eine bessere Anbindung der Airports an das Schienennetz erforderlich, darin waren sich Peterson und Lammers einig. Insbesondere die Anbindung des Hubs München an das ICE-Netz müsse vordringlich in Angriff genommen werden, so die beiden Manager. Um hier voranzukommen, schlagen DB und BDL eine Neubaustrecke entlang der Autobahn A9 von Ingolstadt nach München mit einer Flughafen-Anbindung vor. Das Bundesverkehrsministerium hält von dieser Idee bislang allerdings wenig."Wo Luftfahrt und Bahn kooperieren, verzeichnen wir zweistellige Wachstumsraten", zeigt sich DB-Manager Peterson mit der bisherigen Zusammenarbeit zufrieden. "Wenn es uns gelingt, die Verkehrsträger intelligent zu vernetzen, gewinnen wir mehr Menschen für klimafreundliche Mobilitätsketten."